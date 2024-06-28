Eskişehir Valisi, emniyet kemeri uyarısı yapan polis memuruna başarı belgesi verdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürü ve Trafik Denetleme Şube Müdürü ile birlikte ziyaretine giden yolculara emniyet kemeri uyarısı yapan polis memuru Nihal Uzpeder'e başarı belgesi takdim etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak, Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nihal Uzpeder, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Aksoy, Kurban Bayramı'nda trafik tedbirleri çerçevesinde kaza öncesi otobüs yolcularına emniyet kemeri uyarısı yapan polis memuru Nihal Uzpeder'e Başarı Belgesi verdi. Ziyaret sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR