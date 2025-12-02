Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda engelliliğin toplumun ortak meselesi olduğunu vurguladı ve önyargıları aşmanın önemini belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, engelliliğin bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak, "Asıl engel, fiziki farklılıklarda değil, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki önyargılardadır" diye kaydetti.

Vali Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, konuyla ilgili tüm vatandaşları ortak sorumluluğa davet etti. Engelliliğin sadece bu durumu yaşayan bireylerin değil, tüm toplumun ortak meselesi olduğunun altını çizen Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, aslında hepimizin ortak sorumluluğunu hatırlatan bir farkındalık günüdür. Unutmamalıyız ki engellilik, yalnızca bu durumu yaşayan bireylerin ve ailelerinin değil, tüm toplumun ortak meselesidir. Asıl engel, fiziki farklılıklarda değil, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki önyargılardadır. Bize düşen en yüce görev, bu görünmez engelleri kaldırmak ve aramızdaki gönül köprülerini sağlamlaştırmaktır. Devletimiz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında engel tanımadan, eşit ve onurlu bir şekilde yer alabilmeleri için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Eğitimden sağlığa, istihdamdan erişilebilirliğe kadar her alanda onların hayatlarını kolaylaştırmak ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham veren engelli vatandaşlarımızın ve onların fedakar ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor; engelsiz bir gelecek için hep birlikte çalışma kararlılığımızı bir kez daha yineliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
