Eskişehir Valiliği, Yerli Sosyal Medya Uygulaması NEXT Sosyal'i Kullanıma Aldı

Eskişehir Valiliği, Yerli Sosyal Medya Uygulaması NEXT Sosyal'i Kullanıma Aldı
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Eskişehir Valiliği, Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'ı ilk kullanan valiliklerden biri olarak hayırlı olsun mesajı paylaştı.

Eskişehir Valiliği, yerli uygulama NEXT Sosyal'i ilk kullanan valiliklerden biri olarak hayırlı olsun mesajı paylaştı.

Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal çıktı. Kısa sürede en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan NEXT Sosyal'de ilk hesap açan valiliklerden biri Eskişehir Valiliği oldu. Valiliğin resmi NEXT Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Valiliği olarak biz de Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal'deyiz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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