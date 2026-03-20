Eskişehir Valiliği'nden bayram trafiği uyarısı

Eskişehir Valiliği, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yola çıkacak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Eskişehir Valiliği, bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek sürücülere yönelik bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Paylaşımda, bayram yolculuğunun sonunun mutlulukla bitmesi gerektiği hatırlatılarak, "Unutma; bir anlık acele, bir ömürlük pişmanlık olabilir. Bayram sevincin yolda yarım kalmasın" ifadelerine yer verildi.

Özellikle kavşak noktası olan Eskişehir'de, emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin bayram boyunca süreceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

