Eskişehir Valiliği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yüz onuncu yıldönümü adına iftar düzenledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıldönümü münasebetiyle düzenledikleri iftarda şehit aileleriyle, gazilerle ve aileleriyle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. Daha sonra iftar programında konuşan Hüseyin Aksoy; "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Valilik olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimize iftar programı düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Geçilmez! Atalarımızın bu mücadeleyle ortaya koyduğu azim ve kararlılık, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Bugün, 100. yaşını dolduran Cumhuriyetimiz, yeni yüzyılda yeni hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Kurtuluş mücadelesi sırasında, sonrasında ve terörle mücadelede birçok şehit verdik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu bayrak altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz. Bu anlamlı akşamda, Ramazan'ın birleştirici özelliğiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimi ifade ediyorum. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından yaptırılan yemek duasının ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR