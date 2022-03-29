Eskişehir Vali Yardımcısı Altun'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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Eskişehir Vali Yardımcısı Altun'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehir Vali Yardımcısı Altun'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'a, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt'ta eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'a ve İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt'a teşekkür etti. Vali Yardımcısı Altun ve Kaymakam Kurt ise misafirperverliklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salih Altun, Eskişehir, Bozkurt, İnönü, Yerel, Haberler

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