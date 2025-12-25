Eskişehir 'Uzlaştırma'da ön sıralarda

Türkiye genelinde 'Uzlaştırma' dosyalarında yaklaşık yüzde 83 oranında başarı sağlandığı, Eskişehir'in ise bu alanda ülke genelinde ilk sıralarda yer aldığı bildirildi.

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ES-UZ-DER) Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette; derneğin yürüttüğü çalışmalar ile 'Uzlaştırma' sisteminin toplumsal barışa sağladığı katkılar ele alındı. Derneğin olağan genel kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Muharrem Akaydın ile yeni yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyaret, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, 'Uzlaştırma' uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Akaydın, "Türkiye genelinde 'Uzlaştırma' dosyalarında yaklaşık yüzde 83 oranında başarı sağlandı. Eskişehir, bu alanda ülke genelinde ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca ES-UZ-DER'in 'Uzlaştırma' kültürünün yaygınlaştırılması ve adalet sistemine katkı sunmaya yönelik çalışmalarından bahsettim" dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, "ES-UZ-DER'in ziyaretinden memnunluk duydum. 'Uzlaştırmacılar', toplumsal barışın güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Yapılan çalışmalar son derece değerlidir" dedi. - ESKİŞEHİR