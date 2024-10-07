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Eskişehir Türk Ocağı'ndan Vefat Edenler İçin Mevlid ve Hatim Duası

Eskişehir Türk Ocağı'ndan Vefat Edenler İçin Mevlid ve Hatim Duası
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Eskişehir Türk Ocağı, yeni yıl faaliyetlerine başlamadan önce vefat eden ocaklılar için Sivrioğlu Camii'nde hatim duası ve mevlid okutturarak anma programı düzenledi.

Eskişehir Türk Ocağı, yeni dönemde çalışmalarına başlamadan önce vefat eden ocaklılar için toplanarak hatim duası ve mevlid okutturdu.

Türk Ocağı'nda her sene olduğu gibi yeni yıl faaliyetlerine başlamadan önce bu sene de hatim duası ve mevlid okutturmak için bir araya geldi. Bu çerçevede; düzenlenen program ile ocağın kuruluşundan bu tarafa başta Orhan Keskin ve Sedat Yurtseven olmak üzere vefat eden Dr. Halil Doğramacı, Dr. Galip Toker, Dr. Tekin Oktar, Aydın Arat, Dr. Yusuf Cemal Özkan, Necmettin Tezişçiler, Mustafa Teker, Recep Demir, Rasim Akdaş, Melih Doğramacı, Tekin Çolpan, Mehmet Emin Çetingöz, Cengiz Bülbül, Muammer İkitaş'ın ve diğer rahmetlilerin ruhlarına ithaf edilmek üzere Eskişehir Türk Ocağı Sivrioğlu Konağı'nın yanındaki Sivrioğlu Camii'nde Mevlid ve Hatim duası yapıldı. Duanın ardından programa katılan vatandaşlara ve ailelere ikramlarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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