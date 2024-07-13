ESTÜ Rektörü'nden Şehit Astsubay Talay için taziye mesajı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Adnan Özcan, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR