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ESTÜ Rektörü'nden Şehit Astsubay Talay için taziye mesajı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için taziye mesajı yayımladı. Özcan, şehit Talay'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Adnan Özcan, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucunda şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Astsubay Kıdemli Çavuş Eskişehir Savunma Terör Yerel Haberler

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