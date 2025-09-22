Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarınca temel ilk yardım eğitimi verildi.

Başak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, İlkyardım Yönetmeliği'nin 19. maddesi çerçevesinde düzenlendi. Eğitim süresince; temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, kırık ve çıkıklar ile bilinç bozukluklarında uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Uzmanlar, ilk yardımın hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekerek, zamanında ve doğru müdahalelerin birçok acil durumda yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirlediğini vurguladı.

Katılımcılar, eğitim sonunda teorik ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Başarılı olan personelin sertifikaları ilerleyen günlerde teslim edilecek. Düzenlenen bu eğitim ile personelin acil durumlara karşı bilinçlenmesi ve olası risklere karşı hazırlıklı olması amaçlandı. - ESKİŞEHİR