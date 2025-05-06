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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Gerçeği Aratmayan Helikopterli Tatbikat

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Gerçeği Aratmayan Helikopterli Tatbikat
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Afet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. Sivil Savunma, UMKE, arama kurtarma, ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Hastanede nefes kesen helikopterli tatbikat gerçeği aratmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Acil Durum Afet Planı kapsamında yapılan tatbikat esnasında nefes kesen anlar yaşanırken, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Gerçekleşen tatbikata Hastanesi Sivil Savunma ve UMKE Birimleri, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üstü Komutanlığı 201'inci Arama Kurtarma Filosu ve Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BUSE ASLIHAN KARKAZAN GÜNEŞ - Yerel
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