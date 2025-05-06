Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Acil Durum Afet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta gerçeği aratmayacak anlar yaşandı. Tatbikata çeşitli kurtarma ve itfaiye ekipleri katıldı.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.
Acil Durum Afet Planı kapsamında yapılan tatbikat esnasında nefes kesen anlar yaşanırken, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Gerçekleşen tatbikata Hastanesi Sivil Savunma ve UMKE Birimleri, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üstü Komutanlığı 201'inci Arama Kurtarma Filosu ve Eskişehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri katıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel