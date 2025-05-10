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Eskişehir Odunpazarı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Eskişehir Odunpazarı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu
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Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde, serinleyen havaya rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle yoğun kalabalıklar oluştu. Anneler Günü öncesi hediyelik eşya alışverişleri ve gezi gruplarının etkinlikleri dikkat çekti.

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı bölgesinde, serinleyen havaya rağmen hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle günübirlik ve hafta sonu gezileri için sıklıkla tercih edilen Odunpazarı'nda, hem Eskişehirlilerin hem de turistlerin ilgisiyle birlikte oluşan kalabalık dikkat çekti. Anneler Günü öncesi dükkanlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra, çevrede de çok sayıda gezi grubu olduğu görüldü. Vatandaşlar dükkanlardan Eskişehir'e ait hediyelik magnet ve anahtarlık alışverişleri yaparken, aynı zamanda tarihi mekanlarda fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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