Eskişehir Lisesi Öğrencileri Filistin ve Gazze'ye Bağış Yaptı

Eskişehir'de bir lisede okuyan öğrenciler, Filistin ve Gazze'ye Ramazan ayı hayır çarşısından elde ettikleri 17 bin TL'lik kazançlarını bağışladı.

Eskişehir, Sivrihisar ilçesinde bulunan Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Derya Nur Çakır rehberliğinde düzenlemiş oldukları Ramazan ayı hayır çarşısından elde etmiş oldukları 17 bin TL'lik gelirin tamamını Filistin ve Gazze'de yaşam mücadelesi veren kardeşlerine iletmek üzere bağışladılar.

Sivrihisar Müftülüğü, gençlerin ve böylesi örnek bir davranışa imza atılmasına vesile olan Derya Nur Çakır'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR