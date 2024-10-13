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Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Turist Akınına Uğradı

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Turist Akınına Uğradı
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Eskişehir'in simgelerinden Tarihi Odunpazarı Evleri, hafta sonu turist akınına uğradı. Yerli ve yabancı misafirler bölgenin güzelliklerini keşfedip, kentin geleneksel lezzetlerini denedi.

Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri'ne hafta sonunu fırsat bilerek akın eden turistler bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Tarihi Odunpazarı Evleri, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından birisi olmayı sürdürüyor. Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan bölge Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi dokusuyla dikkat çekerken, hafta sonunu fırsat bilen birçok turist günün erken saatlerinden itibaren Odunpazarı'na geldi. Hem bölgenin güzelliklerini keşfeden hem de çevreyi fotoğraflayıp bolca anı biriktiren turistler, aynı zamanda kentin geleneksel lezzetlerini deneyimledi. Oluşan yoğunluk çevre esnafının da yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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