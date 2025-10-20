Dünya Gıda Günü Etkinliği Eskişehir'de

Haberler

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce "Dünya Gıda Günü" kapsamında bu yıl "Daha iyi gıda ve daha iyi bir gelecek için EL ELE" temasıyla İnönü ilçesinde bulunan Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir etkinlik gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinlikte gıda güvenliği, gıdanın sürdürülebilirliği, gıda israfının önlenmesi ve suyun verimli kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, doğru etiket okuma uygulamalı olarak gösterilerek bilinçli tüketici olmanın önemi anlatıldı.

"Her şeyin kararında tüketilmesi gerekir"

Programda konuşan İl Müdürü Yüksel Çil, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Çil, "Gıda sadece karnımızı doyurmak için değil, sağlıklı büyüyebilmemiz için de gereklidir. Az yemek yemek vücudumuzu zayıf düşürürken, fazla yemek yemek de obeziteye yol açar. Her şeyin kararında tüketilmesi gerekir. Sağlıklı bir yaşam için her besin grubundan yeterli miktarda tüketilmesi gerekir. Gıdayı korumak hem kendimize hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuz dur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere kek, süt ve helva ikram edilerek Dünya Gıda Günü coşkusu birlikte paylaşıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

