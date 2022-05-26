Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Töre'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Töre'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Töre'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Töre'ye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Büyük, İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal'da eşlik etti. Ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile birlikte Vehbi Koç Ortaokulu Salonunda İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Yazar Mustafa Kutlu'nun 24 kitabı hakkında sunumu yapılan "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" paneline katıldılar.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye teşekkür ederken, kültür ve sanat hayatında büyük etkileri olan yazarların eserlerinin değerlendirildiği panelde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere de teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Pervin Töre, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Haberler

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