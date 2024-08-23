Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Vali Aksoy'u ziyaret etti

Eskişehir'e atanan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir'e geldi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, ilk olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR