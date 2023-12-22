Eskişehir İklim Zirvesi düzenlenecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin paydaşlığında düzenlenen ve iklim değişikliğinin tüm yönleriyle ele alınacağı "Eskişehir İklim Zirvesi" 25-26 Aralık'ta yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, içerisinde bulunduğumuz çağın belirleyicisi haline gelen iklim değişikliğinin ele alınacağı ve alanında uzman isimleri Eskişehir'de bir araya getireceği Eskişehir İklim Zirvesi ile önemli bir farkındalık ve bilimsel buluşmaya imza atacak.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin paydaşlığında Eskişehir İklim Zirvesi 25-26 Aralık tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) gerçekleştirilecek.

İklim değişikliğinin? ekoloji, enerji, politika, kent, ulaşım, sağlık ve yaşama etkilerine dair tüm başlıkları ile bireye, şehre, ülkeye ve dünyaya etkilerinin tartışılacağı 25 Aralık Pazartesi saat 09.30'da başlayacak İklim Zirvesi'nin açılış konuşmalarını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Ender Kelleci yapacaklar.

2 gün sürecek zirvenin ilk gününde Prof. Dr. Ali Demirsoy "Küresel Isınmaya Jeobiyolojik Bakış", Prof. Dr. Doğanay Tolunay "Ekolojik Kriz ve Kentler", Prof. Dr. Osman Balaban "Kentlerin İklim Değişikliğine Uyumu", Teoman Alptürk "Enerji Politikalarının İklim Değişikliği Yönünden Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Sermin Onaygil "2053 Net Sıfır İklim Hedefi Odağında Enerji Verimliliği", Prof. Dr. Ela Babalık "Kentsel Ulaşımda İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylemleri" ve Prof. Dr. Didem Evci Kiraz "İklim Değişikliğinde Yerel Halk Sağlığı Yaklaşımı" başlıklarında sunum ve görüşlerini paylaşacaklar.

Zirvenin ikinci günü 26 Aralık Salı saat 09.30'da başlayacak oturumlarda ise Prof. Dr. Sevil Acar "Fosil Kaynak Kullanımının Azaltılmasında Ekonomik ve Toplumsal Etkiler", Hasan Aksoy "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Adil Dönüşüm", Av. Özlem Altıparmak "İklim Değişikliğine İnsan Hakları Temelli Yaklaşım", Prof. Dr. Cengiz Türe "Eskişehir'in Karbon Ayak İzi ve İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi başlıklarında görüşlerini bildirecekler.