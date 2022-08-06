Eskişehir haberleri | İnönü Üniversitesi'nde personel başvuruları 17 Ağustos'ta bitiyor - Haberler

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Eskişehir haberleri | İnönü Üniversitesi'nde personel başvuruları 17 Ağustos'ta bitiyor

Eskişehir haberleri | İnönü Üniversitesi'nde personel başvuruları 17 Ağustos'ta bitiyor

Eskişehir gelişmesine göre Malatya İnönü Üniversitesi'ne ağırlıklı sağlık görevlisi olmak üzere toplam 165 sözleşmeli personel alımıyla ilgili yerleştirilmeye hak kazanan asil adayların 17 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları istendi.

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Malatya İnönü Üniversitesi'ne ağırlıklı sağlık görevlisi olmak üzere toplam 165 sözleşmeli personel alımıyla ilgili yerleştirilmeye hak kazanan asil adayların 17 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları istendi.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacak adaylarla ilgili, "Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan asil adayların, Üniversitemiz ile sözleşme imzalamak ve göreve başlamak üzere talep edilen belgelerin, formların, fotokopilerin eksiksiz bir şekilde hazırlanarak, belgeler ile birlikte 17 Ağustos 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişilerin yerleştirme hakkını kaybedeceğinin bildirildiği açıklamada, "Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine iki katı kadar yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak olup yedek kazananların evrak teslim tarihleri ayrıca duyurulacaktır" denildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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