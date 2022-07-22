Eskişehir haberleri: Başkan Ataç'tan Eskişehir Tasarım İnovasyon Merkezi'ne Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Eskişehir Tasarım İnovasyon Merkezi'ni (ETİM) ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren firmalar ile temaslarını sürdürüyor. Ataç, son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Eskişehir Tasarım İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ataç'a ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve ÇözümTR Ödeme Sistemleri Ceo'su Ender Kelleci eşlik etti. ETİM Direktörü Hakan Ünal ile bir araya gelen Ataç, firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Firmaya çalışmalarında başarılar dileyen Ataç, temsili siftah parası takdim etti. Ünal ise ziyaretlerinden dolayı Ataç'a teşekkür etti.

ANKA / Yerel