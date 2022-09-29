Eskişehir haberleri: AKP Eskişehir İl Başkanı, Kendisini Eleştiren AKP Üyesi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Eskişehir haberleri: AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sosyal medyada kendisini eleştiren AKP üyesi Harun Özdemir hakkında, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çalışkan’ın savcılığa verdiği dilekçeyi yayınlayan Özdemir, “Haksızlık karşısında dün de susmadım, bugün de susmayacağımı belirtmek isterim. Halkın derdiyle dertlenmeyen, halkımızın sorunlarını çözmek için çabalamayan her siyasetçiyi dün de eleştirdim, eleştirmeye de devam edeceğim” dedi.

ÖZGE ZAİM

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sosyal medyada kendisini eleştiren AKP üyesi Harun Özdemir hakkında, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çalışkan'ın savcılığa verdiği dilekçeyi yayınlayan Özdemir, "Haksızlık karşısında dün de susmadım, bugün de susmayacağımı belirtmek isterim. Halkın derdiyle dertlenmeyen, halkımızın sorunlarını çözmek için çabalamayan her siyasetçiyi dün de eleştirdim, eleştirmeye de devam edeceğim" dedi.

AKP Eskişehir Tepebaşı Gençlik Kolları'nda 2014-2016 yılları arasında Tanıtım Medya Başkanlığı ve AKP Eskişehir İl Gençlik Kolları'nda 2016-2018 yılları arasında Sosyal Politikalar Başkanlığı görevlerinde bulunan ve halen AKP'ye üye olan Harun Özdemir, sosyal medya hesabında 8 Eylül'de yaptığı paylaşımda, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı eleştirdi. Özdemir, paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Bölge koordinatörü olduğunuz Eskişehir'de kaç esnafı gezdiniz, kimi dinlediniz? Mevcut il başkanıyla Eskişehir, hüsranı yaşayacak. Görev verildiyse ya layıkıyla yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Partide 20 kişiye konuşup aracınıza binmek Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının neresinde var? Ben gibi nice dava insanlarına iftira atıp partiden uzaklaştıran, soğutan Zihni Çalışkan şahsı, o koltuğunda rahat oturamayacaksın. Bu saatten itibaren kimse kusura bakmasın. Recep Tayyip Erdoğan davasını konuşmak davaya zarar vermez. Konuşmak Reis'e zarar vermez. Ağabeyim, ablam, kardeşim, dostum, 15 Temmuz nöbet arkadaşım, kendine gel. Ben ihale almadım, tarla kovalamadım. Milleti icraya vermedim. Kendi cebime akar sağlamadım. Müslümanım diyen, bu partiye oy veren, bu şahsın arkasından yürüyen herkes bu vebalin altındadır."

AKP İL BAŞKANI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Harun Özdemir, sosyal medyada hesabında bugün yaptığı açıklamada ise Zihni Çalışkan'ın kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Çalışkan'ın savcılığa verdiği dilekçeyi de yayınlayan Özdemir'in açıklaması şöyle:

"Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır. Sosyal medyadan yaptığım eleştirileri kendince şahsına hakaret edildiğini düşünen AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, şahsıma karşılık savcılığa avukatı Pınar Turhanoğlu tarafından şikayette bulunulmuştur. Paylaşımlarımda kendi şahsına bir iftira, hakaret söz konusu değildir. Siyasetçiler, alkışlanmaya alışık olduğu gibi eleştirilmeye de açık olmak zorundadır. 2014'ten bugüne hizmet ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka hizmet hakka hizmettir' anlayışını kendisine benimsemiş bir davada bulunmaktan şeref ve onur duydum, duymaya da devam edeceğim. Haksızlık karşısında dün de susmadım, bugün de susmayacağımı belirtmek isterim. Halkın derdiyle dertlenmeyen, halkımızın sorunlarını çözmek için çabalamayan her siyasetçiyi dün de eleştirdim, eleştirmeye de devam edeceğim."