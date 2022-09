Eskişehir haberi! Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: Bu Birliktelik Artarak Devam Edecek

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çukurhisar Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Ataç, "'Biz büyük bir aileyiz' sözü, slogan değil bir Tepebaşı gerçeğidir. Bu aile samimiyeti, bu birliktelik artarak devam edecek" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı. Ataç, Çukurhisar Mahallesi'nde Serap ve Cengiz Altan çiftinin evine konuk oldu. Ataç, aile üyeleri ile sohbet ederken belediye çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

Ataç daha sonra Tepebaşı Belediyesi'nin mahallede bulunan hizmet binasında da mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada da Çukurhisar sakinleri ile sohbet eden Ataç, vatandaşlardan gelen soru ve talepleri de dinledi. Ataç, "Eskişehirli hemşerilerimiz ile her zaman ve her ortamda bir araya gelmeye devam ediyorum. Belli dönemlerde değil yılın her günü yaptığımız bu ev ve mahalle ziyaretlerinden dolayı da çok mutluyum. Vatandaşlarımız sağ olsunlar bizleri davet ediyor. Toplantılarımız, vatandaş-belediye başkanı buluşmasından ziyade bir aile toplantısı samimiyetinde gerçekleşiyor. Eksik olmasındalar, hemşerilerim bizleri kendi hanelerinden ayırmıyor. 'Biz büyük bir aileyiz' sözü, slogan değil bir Tepebaşı gerçeğidir. Bu aile samimiyeti, bu birliktelik devam edecek" dedi.

Ataç'a Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay, Hisar Mahalle Muhtarı Mustafa Omiş, Keskin Mahallesi Muhtarı Hasan Kayhan ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat eşlik etti.