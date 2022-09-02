Eskişehir haber: Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinliklerinde Sinan Meydan Söyleşisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikler kapsamında tarihçi yazar Sinan Meydan Eskişehirliler ile buluştu.

Haller Gençlik Merkezi'ndeki, " Eskişehir'den İzmir'e 100. Yılda Kurtuluş Savaşı" konulu söyleşi ve imza günü yoğun bir katılımla düzenlendi. Yapılan söyleşi öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce, tarihçi Sinan Meydan'ı Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Ünlüce, Sinan Meydan ve söyleşiye büyük ilgi gösteren Eskişehirlilere teşekkür etti.

"DÜŞMANI DURDURABİLECEĞİMİZİ BU TOPRAKLARDA, ESKİŞEHİR'DE GÖRDÜK"

Söyleşide konuşan tarihçi Sinan Meydan ise Eskişehir'in kurtuluş savaşındaki kritik rolüne dikkat çekti. Meydan, "Olağanüstü bir mücadele ile Eskişehir düşman işgalinden kurtarılmıştır. Ocak 1919'da Eskişehir, İngiliz işgaline uğradı. Sayıları fazla olmayınca onları buradan çıkmaya zorladık. Ama 21 Temmuz 1921'de Yunan orduları Eskişehir'i ele geçirdi. Eskişehir ile birlikte Afyon ve Kütahya da işgale uğradı. Eskişehir 1,5 yıl kadar kan ağladı. 1919-1922 yılları arasında 5 büyük muharebenin 3 tanesi Eskişehir bölgesinde oldu. İlk kez Yunan ordusunu burada durdurduk. 1. İnönü Savaşı çok önemlidir. Düşmanı durdurabileceğimizi bu topraklarda, Eskişehir'de gördük. Eskişehir kurtuluş sürecinde bir direnç noktası, bir sembol kenttir. Eskişehir gibi çok özel bir kentte yaşıyorsunuz. Düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı kutlu olsun" dedi.

Söyleşi sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce, günün anısına tarihçi yazar Sinan Meydan'a Atatürk portresi ve teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Sinan Meydan, imza günü etkinliğinde kitapseverlerle buluştu.