Eskişehir haber! Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 13. Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarına Katıldı

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Dünyanın en önemli uluslararası raylı sistemler sanayi fuarı olan 13. Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı InnoTrans 2022 Berlin’e katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye bürokratları ve ESTRAM ekibi, raylı sistemler alanında yaşanan son teknolojik gelişmeleri yerinde gördü.

Dünyanın en önemli uluslararası raylı sistemler sanayi fuarı olan 13. Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı InnoTrans 2022 Berlin'e katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye bürokratları ve ESTRAM ekibi, raylı sistemler alanında yaşanan son teknolojik gelişmeleri yerinde gördü.

Toplamda 56 ülkeden 2 bin 770'ten fazla katılımcının yer aldığı 13. InnoTrans Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Fuar Merkzi'nde kapılarını açtı. Fuarda demiryolu teknolojisi, demiryolu altyapısı, toplu taşıma, iç mekanlar ve tünel inşaatı, lokomotifler, hızlı tren setleri, sinyalizasyon ekipmanları, vagonlar ve raylı sistemler alanındaki diğer tüm ekipman ve hizmetler ziyaretçilerle buluştu.

STANTLARI İNCELEDİLER

Dünyanın önde gelen raylı sistemler şirketlerinin yer aldığı fuara Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katılım sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan ve ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır fuarda stantları yakından inceledi.

Büyükerşen ve beraberindeki Eskişehir heyeti, fuarda yerini alan dünyaca ünlü yerli ve yabancı raylı sistemler firmalarının stantlarını tek tek gezerek, bu alanda yaşanan son teknolojik gelişmeler hakkında firma yetkililerinden detaylı bilgiler aldılar.