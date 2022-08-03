Eskişehir haber... CHP Mihalgazi İlçe Başkanı'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret - Haberler

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Eskişehir haber... CHP Mihalgazi İlçe Başkanı'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret

Eskişehir haber... CHP Mihalgazi İlçe Başkanı'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret

Eskişehir haberlerine göre Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal ile bir araya geldi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal ve CHP Mihalgazi Belediye Meclis Üyesi Recep Kahya'yı ağırladı. Ziyarette Başkan Ataç ve Ünal ile Kahya, kent ve ülke gündemine ilişkin sohbet etti. Ünal, Ataç'a Mihalgazi'de yapılan parti çalışmaları hakkında bilgiler de aktardı. Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Ataç da Ünal'a başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Mihalgazi Tepebaşı Hisarcık Yerel Haberler

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