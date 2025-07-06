Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi

Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
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Eskişehir, uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre 100 puan üzerinden 91.77 alarak Dünya'nın en güvenli 39'uncu şehri seçildi. Ayrıca Eskişehir, liste içinde ilk 50'de bulunan Türkiye'den tek şehir oldu.

Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre; suç oranları, emniyet güçlerinin etkinliği, güvenlik önlemleri ve toplumsal güven algıları konularına bağlı olarak güvenli şehirler listesi oluşturuldu.

ESKİŞEHİR DÜNYANIN EN GÜVENLİ 39. ŞEHRİ

Hazırlanan bu listede Eskişehir, 91.77 puan alarak en güvenli 39. şehir olarak seçildi. Ayrıca Eskişehir liste içinde ilk 50'de bulunan tek Türkiye şehri olarak belirlendi. Eskişehir Valiliğinin ise "Güvenli Şehir Eskişehir" adı altında yaptığı çalışmalar ile Eskişehir'in bu başarısına destek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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