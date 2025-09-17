Eskişehir'den Sağlıklı Turşu Yapımı İpuçları

Eskişehir'de aktar Metin Ağılönü, turşu yapımında en önemli malzemenin kaya tuzu, sirke ve sarımsak olduğunu belirterek vatandaşları hazır ürünlerden uzak durmaya çağırdı.

Turşu sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar kavanozlarını doldurmaya başladı. Eskişehir'de uzun yıllardır aktar olarak hizmet veren Metin Ağılönü, sağlıklı turşu yapımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Kaya tuzu, sirke ve sarımsağın temel malzemeler olduğunu vurgulayan Ağılönü, özellikle hazır turşu karışımlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

"Kaya tuzundan vazgeçilmesin"

Turşunun temelinde doğal malzemelerin bulunması gerektiğini belirten Metin Ağılönü, özellikle tuz seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ağılönü, "Doğal bir turşu yapabilmek için en önemlisi Çankırı kaya tuzudur. Normal market tuzları çok sağlıklı değil. O yüzden turşuyu da sağlıklı yapabilmek için en güzel kullanacağınız şey Çankırı kaya tuzudur. İnsanlar kaya tuzundan vazgeçmesin" dedi.

"Temel malzemeler belli"

Turşu kurmak isteyen vatandaşlar için basit bir tarif de paylaşan Ağılönü, ölçülere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ağılönü, "Şöyle küçük bir kavanozun içine 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 bardak sirke ya da 1,5 bardak sirke, sarımsak ve limon tuzu koyarak sağlıklı bir turşu elde edilebilir. Arzu edilirse limon da kullanılabilir. Bunun içine aroma katmak isteyenler için dereotu, kereviz yaprağı, hardal tohumu ya da maydanoz da eklenebilir" diye konuştu.

"Hazır turşu malzemelerinden uzak durun"

Son yıllarda marketlerde satılan hazır turşu karışımlarına vatandaşların yöneldiğini söyleyen aktar Ağılönü, bu ürünlerin zararlı olabileceğini ifade etti. Ağılönü, "Hazır turşu yap malzemelerinin içinde kimyasal var. Kimyasallardan ne kadar uzak durursak o kadar iyidir. Her zaman en güzeli evde yapılan, doğal malzemelerle kurulan turşudur" ifadelerini kullandı.

"En çok kereviz yaprağı ve dereotu tercih ediliyor"

Vatandaşların aroma katmak için en çok tercih ettiği malzemeler hakkında da bilgi veren Metin Ağılönü, "Bize şu an en çok sorulan ve talep edilen ürünler kaya tuzu, kereviz yaprağı, dereotu ve hardal tohumudur. İnsanlar doğal bir şekilde tatlandırmak için bu ürünleri tercih ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR