Eskişehir'deki Yavuz Camii'nin duvarına "Bence affeder, gel konuş istersen" pankartı asıldı

Eskişehir'de bir grup genç, gençleri ibadete özendirmek amacıyla cami duvarına "Bence affeder, gel konuş istersen" pankartı astı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Şehit Halitilbay Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Camii'nin duvarına büyük puntolarla, "Bence affeder gel konuş istersen" yazısı asıldı. Cami cemaatinden gençlerin astığı yazı çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Pankartı arkadaşlarıyla asan 24 yaşındaki Osman Akkar, pankart sayesinde bazı gençlerin camiye geldiğine değinirken, "Aslında biz bunu sosyal medyada gördük. İnsanları çekmek amacıyla yazılan bir yazı. Özellikle gençleri özendirmek istedik. Gördük ve yapmak istedik. Olumlu tepkileri görünce kendimizce uyarladık. Müftü beyle de konuştuk, sağ olsun destek verdi. Diğer camilerdeki yazılar haberlere çıkmış. Bizim sosyal medyaya düştüğümüzü de ilk sizden öğrendim. Yazı en fazla 1 haftadır burada. Buraya ayet de yazabilirdik ama samimi bir dil kullanarak gençlerin gelmesini amaçladık. Aslında 3 genç bu konu hakkında dertlenip böyle bir uygulama yapalım istedik" dedi. - ESKİŞEHİR