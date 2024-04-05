Eskişehir'deki Reşadiye Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi

Eskişehir'in simgelerinden olan Reşadiye Camii için Eskişehir Valiliği tarafından Kadir Gecesi'ne özel yayınlanan tanıtım videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Reşadiye Camii, Kadir Gecesi'nde dron ile havadan görüntülendi. Eskişehir Valiliği tarafından Reşadiye Camii için özel olarak yayınlanan video sosyal medyada yoğun ilgi topladı. 1916 yılında Osmanlı Cihan Devleti 35'inci Padişahı Sultan Mehmet Reşad tarafından yaptırıldığı belirtilen camiinin güzelliklerinin derlendiği video vatandaşlardan olumlu yorumlar aldı. - ESKİŞEHİR