Eskişehir'de Zafer Bayramı törenle kutlandı

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen törende ilk olarak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı İsmail Güneykaya, Atatürk heykeline çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulduktan sonra askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Vali Hüseyin Aksoy ve Muharip Hava Kuvvetldus Komutanı İsmail Güneykaya'nın yanı sıra siyasi parti mensupları, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, askeri erkan, Emniyet Müdürlüğü mensupları, hakimler, savcılar, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR