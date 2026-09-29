Eskişehir'de yolu şaşıran motosikletli ters yöne girdi, anlar kask kamerasında

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Eskişehir'de yeşil ışık sonrası manevra yaparken yolu şaşırıp ters yöne giren motosikletlinin o anları, arkasındaki arkadaşının kask kamerasına kahkahalarla yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde, Akçoğlan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nden Cumhuriyet Bulvarı'na doğru seyir halinde olan iki motosikletli arkadaş, yeşil ışık yandıktan sonra manevra yaptı. Sürücülerden birinin yolu karıştırarak ters yöne girdiği anlar, arkasındaki arkadaşının kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Arkadaşının ters yönde ilerlediğini fark eden diğer sürücünün duruma kahkahalarla tepki vermesi, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı