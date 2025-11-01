Haberler

Eskişehir'de Yeni Huzurevi İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Yeni Huzurevi İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Eskişehir'de Cafer Güven Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla yapıldı. Yeni huzurevi, 54 odalı ve 108 yatak kapasiteli olarak inşa edilecek.

Eskişehir'de Cafer Güven Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Mülkiyeti, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan arsa üzerine hayırsever Cafer Güven tarafından yapılacak olan Cafer Güven Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene katılım sağlayan ve bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Güven Ailesi daha önce Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine katkı sunmak amacıyla bir otel yaparak Milli Eğitim'e bağışta bulunmuştu. Bugün de aynı hayır anlayışıyla bir huzurevi kazandırıyor olmaları bizleri mutlu etmektedir. Bu hayırların devamını diliyorum" dedi.

"Yeni huzurevi 54 odalı 108 yatak kapasiteli olacak"

Eskişehir'de halihazırda 4 resmi huzurevi ve yaşlı bakım merkezi bulunduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Bu tesislerde toplam 370 yaşlımız hizmet almaktadır. Ayrıca özel sektöre ait 6 bakım merkezinde 207 yaşlı kalmaktadır. Yeni yapılacak olan huzurevi, 54 odalı, 108 yatak kapasiteli olacak; bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacaktır. Bu tesis, huzurevinde kalmak için sıra bekleyen yaşlı vatandaşlarımıza modern ve konforlu bir yaşam alanı sunacaktır. Hayırseverimiz Cafer Güven Bey'e, Eskişehir'e böyle anlamlı bir eser kazandırdığı için şahsım ve devletim adına teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın saygı ve sevgiyle, uygun ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu değerli katkı, sosyal devlet anlayışının yanı sıra toplumun dayanışma ruhunu da güçlendirmektedir. Temelini attığımız bu güzel eserin Eskişehir'e hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

