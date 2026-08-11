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Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliğiyle Kapandı

Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliğiyle Kapandı
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Eskişehir’de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yürütülen 6 haftalık Yaz Kur’an Kursları, 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik düzenlenen renkli bir çocuk şenliğiyle sona erdi.

Eskişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yürütülen 6 haftalık Yaz Kur'an Kursları, 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik düzenlenen renkli bir çocuk şenliğiyle sona erdi. Kent genelinde 23 bin 700 öğrencinin eğitim aldığı kursların kapanış programında miniklerin sahne performansları büyük beğeni topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Eskişehir İl Müftülüğü tarafından organize edilen Yaz Kur'an Kursları kapanış programı, festival havasında bir çocuk şenliğine sahne oldu. Park alanında gerçekleştirilen etkinlikte, yaz dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi alan 4-6 yaş grubu öğrenciler sahnede hünerlerini sergiledi.

"23 bin 700 öğrencimiz kurslarımıza devam etti"

Programın açılışında konuşan Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, 6 haftalık eğitim sürecinin verimli geçtiğini belirterek, "Eskişehir'imizde 23 bin 700 öğrencimiz Kur'an kurslarımıza, camilerimize ve gençlik merkezlerimize devam ettiler. Çocuklarımız yoğun bir okul döneminden çıktılar. Bizler de yaz Kur'an kurslarının onlar için hem bir dinlenme hem de bir eğlence alanı olmasını istedik. Camilerimizde ve kurslarımızda sosyal ve kültürel etkinlikleri, ikramları ve piknikleri ön plana çıkararak sevgiyi merkeze alan bir eğitim sunduk. Bugün de 4-6 yaş grubu evlatlarımızın bir çocuk bayramı, bir festival havasında unutamayacakları bir gün yaşamalarını ve öğrendiklerini sahnede sergilemelerini hedefledik" dedi.

"Kur'an-ı Kerim hayatın içinde anlam kazanıyor"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Eskişehir Vali Yardımcısı Aydın Börü ise erken yaşta verilen eğitimin önemine vurgu yaptı. Börü, "Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah'ın insanlığa bir mesajıdır. Bu mesaj, duvardaki mushaflardan çıkıp çocuklarımızla, ailelerimizle parklarda ve sosyal alanlarda bir araya geldiğinde gerçek manasına kavuşuyor. Kur'an'ın içerdiği doğruluk, dürüstlük, adalet ve aile sevgisi gibi değerlerin 'ağaç yaş iken eğilir' düsturuyla küçük yaşta öğretilmesi takdire şayandır. Evlatlarını devletimizin ve Diyanet teşkilatımızın güvenli ellerine emanet eden ailelerimize ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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