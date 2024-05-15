Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Vatandaşlar Havaların Isınmasını Balık Tutarak Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, oltalarını alıp Porsuk Çayı kenarında balık tutmaya çıktı. Birçok vatandaş güzel havayı fırsat bilerek çocuklarıyla keyifli bir aktivite için balık tutmaya karar verdi.

Eskişehir'de havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, oltalarını alıp Porsuk Çayı kenarında balık tutmaya çıktı.

Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, birçok aktiviteyi gerçekleştirmek için sokağa döküldü. Kimisi bisiklet sürerken kimisi de parklarda arkadaşlarıyla sohbet etmeye dışarı çıkıyor. Bazı vatandaşların ise balık tutmak için Porsuk Çayı kenarında oltaları ile ile balık tutmaya çıktıkları görüldü. Çay kenarında olta sallayan vatandaşlar, çocukları ile keyifli bir aktivite için balık tutmaya çıktıklarını belirtti.

"Havanın güzel olduğunu görünce böyle bir aktivite yapmaya karar verdik"

Güzel havayı fırsat bilen Enver Turgut, oltasını alarak oğlu ile birlikte Porsuk Çayı kenarında güzel bir aktivite yapmak istediğini belirterek, "Oğlum parka gitmek istedi. Ben de gel hadi baba oğul saati yapalım dedim. Balık tutalım dedik. Oğlumla ilk defa balık tutuyoruz. Ne zamandır hep eve kapanmıştık. Havanın güzel olduğunu görünce böyle bir aktivite yapmaya karar verdik. Birkaç tane de balık yakaladı oğlum. Şansı bayağı yaver gitti. Ama tabii ki balıkları biz hobi olması için tutuyoruz. Bundan dolayı tuttuklarımızı geri Porsuk Çayı'na atıyoruz tabii ki. Bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title