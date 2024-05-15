Eskişehir'de Vatandaşlar Havaların Isınmasını Balık Tutarak Değerlendirdi

Eskişehir'de havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, oltalarını alıp Porsuk Çayı kenarında balık tutmaya çıktı.

Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, birçok aktiviteyi gerçekleştirmek için sokağa döküldü. Kimisi bisiklet sürerken kimisi de parklarda arkadaşlarıyla sohbet etmeye dışarı çıkıyor. Bazı vatandaşların ise balık tutmak için Porsuk Çayı kenarında oltaları ile ile balık tutmaya çıktıkları görüldü. Çay kenarında olta sallayan vatandaşlar, çocukları ile keyifli bir aktivite için balık tutmaya çıktıklarını belirtti.

"Havanın güzel olduğunu görünce böyle bir aktivite yapmaya karar verdik"

Güzel havayı fırsat bilen Enver Turgut, oltasını alarak oğlu ile birlikte Porsuk Çayı kenarında güzel bir aktivite yapmak istediğini belirterek, "Oğlum parka gitmek istedi. Ben de gel hadi baba oğul saati yapalım dedim. Balık tutalım dedik. Oğlumla ilk defa balık tutuyoruz. Ne zamandır hep eve kapanmıştık. Havanın güzel olduğunu görünce böyle bir aktivite yapmaya karar verdik. Birkaç tane de balık yakaladı oğlum. Şansı bayağı yaver gitti. Ama tabii ki balıkları biz hobi olması için tutuyoruz. Bundan dolayı tuttuklarımızı geri Porsuk Çayı'na atıyoruz tabii ki. Bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR