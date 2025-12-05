Haberler

Paydaş kurumlarla URAYSİM'in geleceği konuşuldu

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Paydaş Kurumlar Toplantısı' kapsamında URAYSİM'in raylı sistemler alanındaki aktiviteleri ve geliştirmeleri ele alındı. Toplantıda uluslararası standartlara uygun test altyapılarının geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) tarafından 'Paydaş Kurumlar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yaptı. Toplantıda URAYSİM Müdür Vekili Yunus Uğurlu, 'URAYSİM'in 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Alınma Sonrası Yürütülen Faaliyetler'; Tübitak Rute Müdürü Tolgahan Kaya ise, 'URAYSİM Test Sistemleri Yatırımlarına Dair Rute Önerileri' konu başlıklarında sunumlar yaptılar. Ayrıca, URAYSİM Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş amacı, faaliyetleri ve yol haritası hakkında kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Uluslararası standartlara uygun test altyapılarının geliştirilmesi hakkında konuşuldu

Paydaşlar URAYSİM ile ilgili atılacak adımlar, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Merkezin raylı sistemler alanında test, sertifikasyon, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve uluslararası standartlara uygun test altyapılarının geliştirilmesine ilişkin planlamalar üzerinde duruldu.

Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Teknik Genel Müdürü Mustafa Özdöner, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) yönetimi ve ilgili paydaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
