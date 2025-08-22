Eskişehir'de Tütün Zararları İçin Eğitim Düzenlendi

Eskişehir'de Tütün Zararları İçin Eğitim Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, personele tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında eğitim verildi. Eğitimde, sigara bırakma süreçlerine destek sağlamak amacıyla farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsünde düzenlenen etkinlikte personele tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitim, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve bireylerin sigarayı bırakma süreçlerine destek olmak hedefiyle yapıldı. "2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında düzenlenen programda, Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararları" konulu sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin ardından, "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Hizmeti" çerçevesinde personele poliklinik hizmeti sunularak sigarayı bırakmak isteyenlere birebir danışmanlık imkanı sağlandı. Sunulan danışmanlık hizmetinin bundan sonraki süreçte de talep eden personel için devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.