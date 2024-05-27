Eskişehir'de Tutuklu ve Hükümlülerin Ürünlerinin Sergilendiği El Emeği Göz Nuru Sergisi Açıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği El Emeği Göz Nuru Sergisi'nin açılışına katıldı.

Eskişehir L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından hazırlanan ürünler, sergilenmek üzere Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne getirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 'El Emeği Göz Nuru Satışlı Sergisi'nin açılışına katılarak, hükümlülere destek oldu. Başsavcı Yeldan, yapılan ürünleri inceleyerek, sergiyi gezdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda sergilenen ürünlerin, 31 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebileceği bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR