Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi

Eskişehir'de Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen programlar çerçevesinde üniversiteli ve liseli öğrencilerin katılımıyla 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği ile Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, toplumda turizm bilincini geliştirmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen programlar devam ediyor. Bu çerçevede, dün bando eşliğinde kortej yürüyüşü ve açılış programının gerçekleştirilmesinin ardından bugün üniversiteli ve liseli öğrencilerin katılımıyla 'Yazılıkaya Doğa ve Kültür Yürüyüşü' etkinliği yapıldı. Saat 09.00'da Valilik Meydanı'ndan Eskişehir'e 80 kilometre uzaklıkta bulunan Han İlçesi'ne hareket eden katılımcılar Turizm Haftası'nı orada kutlarlarken, aynı zamanda Yazılıkaya'da keşfettikleri tarihi güzellikleri fotoğrafladılar.

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi ile Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü öğrencileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR