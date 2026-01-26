Haberler

Eskişehir'de test uçuşu uyarısı

Güncelleme:
Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 10.40 ve 12.00 saatleri arasında test uçuşu yapılacağını duyurdu.

Eskişehir Valiliği, 10.40 ve 12.00 saatleri arasında test uçuşu yapılacağını açıkladı.

Valilik, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bugün 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 10.40 ve 12.00 saatleri olacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
