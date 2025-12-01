Eskişehir'de Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çekildi

Eskişehir'de Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi'nin kapanış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, teknoloji bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin kapanış programı gerçekleştirildi. Program, fuaye alanında 'Çocuk Gözüyle Polis' adlı resim ve ebru sergisinin gezilmesiyle başladı. Programa katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

"Teknoloji bağımlılığı giderek artan bir sorun haline geliyor"

Programda konuşan Vali Aksoy, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, teknoloji bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğini vurguladı. Projenin farklı kurumların iş birliğiyle gençleri bilinçlendirme ve onları bağımlılıklardan uzaklaştırma açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Aksoy, emeği geçen tüm personele teşekkür etti. - ESKİŞEHİR