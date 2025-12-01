Haberler

Eskişehir'de Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çekildi

Eskişehir'de Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy, 'Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi' kapanışında teknoloji bağımlılığının artan bir sorun olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de Teknolojiyi Abartma, Geleceğini Karartma-2 Projesi'nin kapanış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, teknoloji bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin kapanış programı gerçekleştirildi. Program, fuaye alanında 'Çocuk Gözüyle Polis' adlı resim ve ebru sergisinin gezilmesiyle başladı. Programa katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

"Teknoloji bağımlılığı giderek artan bir sorun haline geliyor"

Programda konuşan Vali Aksoy, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, teknoloji bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğini vurguladı. Projenin farklı kurumların iş birliğiyle gençleri bilinçlendirme ve onları bağımlılıklardan uzaklaştırma açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Vali Aksoy, emeği geçen tüm personele teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title