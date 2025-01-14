Eskişehir'de Tarım Sigortası Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Sazova Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri çiftçilerine yönelik olarak tarım sigortasının önemi ve çiftçilere sağladığı güvenceyi daha iyi anlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Söz konusu toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun, Ankara TARSİM Bölge Müdürlüğü uzmanları, STK temsilcileri, teknik personel ve çiftçiler katılım sağladı.

Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün Tarım Sigortalarının önemine atıfta bulunduğu açılış konuşmasıyla başladı. Ardından TARSİM Bölge Müdürlüğü uzmanlarının Devlet Destekli Tarım Sigortalarının tanıtımı ve TARSİM'in (Tarım Sigortaları Havuzu) 2025 yılı uygulamaları ve yenilikleri konusunda yaptıkları bilgilendirme sunumlarıyla devam etti.

Son bölümde de çiftçilerin sigorta başvuru aşaması ve tarım arazilerinde sel, don, kuraklık, dolu, yaban hayvanı gibi doğal afet veya hastalık ve kaza sonrası hayvansal üretimde oluşan zararların yerinde tespit aşamaları ile teminat ödemelerinin çiftçi hesaplarına aktarma süreçlerinde yaşanılan sorun ve taleplerin dile getirilmesi ve TARSİM uzmanlarınca bu soruların cevaplandırılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR