Eskişehir'deki soğuklar arabaları etkiledi

Eskişehir'deki sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, park halindeki araçların buz tutmasına neden oldu. Araç sahipleri, buzun çözülmesi için uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

Eskişehir'de özellike sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava dışarıda park halinde bulunan araçların buz tutmasına sebep oldu.

Kent genelinde etkisini sürdüren soğuk havalar bu seferde araçları etkiledi. Sabah saatlerinde eksi derecelere kadar düşen sıcaklıklar, dışarıda park halinde bulunan araç yüzeylerinin buz tutmasına neden oldu. Araç sahipleri ise sabah saatlerinde dakikalarca buzun çözülmesi için mücadele ediyor. - ESKİŞEHİR

