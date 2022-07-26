Eskişehir'de Sinema Geceleri, Günyüzü İlçesinden Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ilçelerde geleneksel hale getirdiği ve yoğun ilgi gören 'Açık Hava Sinema Geceleri' Günyüzü ilçesinde yapılan ilk gösterimle başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği ve gelenekselleşen 'Açık Hava Sinema Geceleri' ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleri gerçekleştiriyor. EBB'nin, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın oynadığı 'Aykut Enişte 2' adlı filmi ilçe meydanlarında vatandaşlarla buluşturacağı etkinliğin ilki Günyüzü ilçesinde yapıldı.

Günyüzü ilçe meydanına kurulan dev ekrandan yapılan film gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. EBB görevlileri tarafından izleyicilere ücretsiz gazoz ve mısır ikram edildi. Etkinlikten keyif aldıklarını söyleyen Günyüzülü vatandaşlar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. İlçelerde sinema salonu olmadığı için birlikte film izleme imkanı olmuyor. Açık ve güzel bir havada ailelerimizle, komşularımızla birlikte çok güzel bir akşam geçirdik. Çok mutlu olduk teşekkür ederiz" dedi.

İlçelerde 11 Ağustos'a kadar sürecek olan 'Açık Hava Sinema Geceleri' Günyüzü'nden sonra Mihalıççık ilçesi ile sürecek. Nostaljik sinema keyfi 27 Temmuz Alpu-Cumhuriyet Meydanı, 28 Temmuz'da da İnönü-Cumhuriyet Meydanı ile vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

ANKA / Yerel