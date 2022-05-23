Eskişehir'de Savaş Mağduru Çocuklara Moral Etkinliği - Haberler

Savaş mağduru Ukraynalı öksüz, yetim çocuklara psikolojik destek ve moral amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak kent turu yaptılar.

Rusya- Ukrayna savaşının mağduru olan çocukların Türkiye'ye gelmesinden sonra psikolojik destek amaçlı çalışmalar devam ediyor. Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı öksüz ve yetim çocuklara savaşın verdiği zararı azaltmak, psikolojik destek ve moral amacıyla Eskişehir gezisi düzenlendi.

PARKLAR VE MÜZELER GEZİLDİ

Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (EKHAD) öncülüğünde yapılan etkinlikte savaş mağduru çocuklar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olarak parklar ve müzeleri gezdi.

Savaşın yoğunlaştığı Ukrayna'nın Başkenti Kiev ile Fastiv kentlerinden gelen çocuklar ile refakatçilerinden oluşan 123 kişilik grup, Büyükşehir Belediyesi'nin turistik merkezleri olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum, Bilim Deney Merkezi, Masal Şatosu ve Kentpark'ı gezdi.

BÜYÜKERŞEN'E TEŞEKKÜR

Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (EKHAD) yetkilileri, çocuklar ve refakatçiler misafirperverliği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.