Eskişehir'de Romantik Evlilik Teklifi

Eskişehir'de fotoğraf çekinme bahanesiyle erkek arkadaşını Porsuk Çayı kenarına davet eden Sena Özer, diz çöküp harçlıklarıyla aldığı yüzükle evlilik teklifi etti.

Eskişehir'de yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sena Özer, uzun süredir erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Yahya Kar'a sıra dışı bir sürpriz hazırladı. Güzel havayı fırsat bilen ve dışarda gezmeye çıkan çift, fotoğraf çekinmek için Porsuk Çayı'nın kenarında duraksadı. Sena Özer, cep telefonun kamerasını bir yere sabitleyip video kaydını açtıktan sonra, erkek arkadaşının yanına giderek, "Yahya sana bir şey söyleyeceğim" dedi.

Daha sonra diz çöken Sena Özer, harçlıklarıyla biriktirerek aldığı yüzüğü çıkararak, "Aşkım benimle evlenir misin", "Çocuklarımın babası olmaya bir ömür var mısın" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ileri tarihlerde planladığı teklifi, kız arkadaşından duyan Kar, önce oldukça şaşırsa da "Evet" dedi.

Çiftin heyecanı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yahya Kar ve Sena Özer, 11 Mayıs'a düğün tarihi aldı. - ESKİŞEHİR