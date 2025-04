Eskişehir'de Restoran Yöneticiliği Kursu Sertifika Töreni

Eskişehir'de düzenlenen "Restoran Yöneticiliği Mesleki Eğitim Kursu"nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Vali Hüseyin Aksoy, gastronomi sektörünün turizmdeki önemine dikkat çekerek, " Gastronomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda hızla gelişen, turizmin önemli bir ayağıdır. Gastronominin gelişmesi, ekonomik anlamda sunduğu katkıların yanı sıra kültürlerin tanıtımı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Eskişehir ise gastronomi bakımından zengin değerlere ve birikimlere sahip bir kenttir. Bu süreçte Ayten Usta, Eskişehir'in önemli markalarından biri olarak projeye dahil olmuş ve bu çalışmaya farklı bir boyut kazandırmıştır" dedi.

Eğitim sürecine üniversite ve firma desteği

Vali Hüseyin Aksoy, eğitim sürecindeki iş birliğini değerlendirerek, "Üniversitelerimiz, kentimiz ve ülkemiz için önemli kurumlardır. Akademisyenlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Bugün burada Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin gastronomi bölümünün teorik eğitim katkılarıyla ve Ayten Usta'nın pratik eğitimdeki ev sahipliğiyle bu programın başarıyla tamamlanmış olması oldukça anlamlıdır. Programda eğitim alan kursiyerlerimizin kazandıkları deneyimlerin iş yaşamlarında önemli farklar oluşturacağına inanıyorum" dedi.

İstihdam garantisiyle nitelikli iş gücü

Vali Hüseyin Aksoy, programın istihdam garantisi sunduğunu belirterek, "Eğitim programının en dikkat çekici noktalarından biri, eğitim sürecinin iki katı süreyle istihdam garantisi sunulmuş olmasıdır. Kursiyerlerimiz, bu eğitimden aldıkları bilgilerle çalışma hayatına önemli katkılar sağlayacaklardır. Ülkemizin her noktasında nitelikli eleman ihtiyacı vardır ve artık 'her işi yaparım' devri yerini 'hangi işi yaparsam en iyi şekilde yaparım' anlayışına bırakmıştır. Nitelikli ve işini iyi yapan bireylerin her zaman iş bulacağına inancım tamdır" dedi.

160 gün süren eğitim döneminde kursiyerlere Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyenleri tarafından teorik eğitim verilirken, uygulamalı dersler sektör deneyimine sahip firma yetkilileri tarafından yürütüldü. - ESKİŞEHİR