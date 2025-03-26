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Eskişehir'de Protesto Gösterisi Kanlı Bitti

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Eskişehir'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grupta, çoğunluğu lise öğrencisi olan ve alkollü şahısların da bulunduğu kişiler arasında tartışma ve kargaşa yaşandı. Polis, grubu dağılmaları için uyardı.

Çoğunluğu liseli olan protestocular alkolün de etkisi ile birbirine girdi

Polis uyardı, liseli grup dağılmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, daha sonra olaysız dağıldı. Gruba uymayan ve çoğunluğu liseli olan, içlerinde alkollü şahısların da bulunduğu topluluk anlaşmazlık yaşayarak kendi aralarında yumruk yumruğa kavga etti.

Kentin çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen protestolarda gruplar sloganlar eşliğinde, polis kontrolünde yürüdü. Yürüyüşün ardından eylemcilerin büyük bir bölümü olaysız şekilde dağıldı. Dağılmayıp Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan ve aralarında lise öğrencileri de olan eylemcilerden bazıları, farklı bir güzergaha yürümek istedi. Grupta yürümek isteyenlerle dağılmak isteyenler arasında zaman zaman yumruk yumruğa kavga çıktı. Bazıları alkollü olan eylemciler, yaklaşık 1 saat beklemenin ardına Ulus Anıtı'na doğru yürüdü. Polisin grubu sık sık "Dağılın, müdahale etmek istemiyoruz" diyerek ikaz etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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