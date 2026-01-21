Haberler

Otizmli gençlerin istihdamıyla ilgili anlamlı proje

Otizmli gençlerin istihdamıyla ilgili anlamlı proje
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de, otizmli gençlerin iş hayatına katılımlarını artırmak amacıyla 'Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Proje, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'de 'Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile Avrupa'dan İspanya, Avusturya ve Romanya partnerleri projeye destek verdi. Otizmli gençlerin istihdama katılımında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan işveren ve çalışma arkadaşlarının destek ihtiyaçlarını gidererek çalışma ortamını güçlendirmenin hedeflendiği projede, yanlış kanılar ve önyargılar nedeniyle otizmli gençlerin çoğu zaman engelli kontenjanı dahil olmak üzere birçok işe alım sürecinde tercih edilmediğine dikkat çekildi. Bu güçlüğün aşılması için gençlerin yetenekleri, iş ortamında nasıl desteklenebilecekleri ve sosyal etkileşimde nasıl güçlendirilebilecekleri konusunda işveren ve çalışanlara adım adım yol gösteren bir rehber hazırlanmasıyla ilgili konuşuldu. Projenin bugüne kadar yürütülen birey veya engel odaklı çalışmaların aksine çevrenin güçlendirilmesi yaklaşımını benimsediği belirtildi.

Programa; Eskişehir Vali Yardımcıları Dr. Hasan Çiçek ve Ersin Emiroğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu