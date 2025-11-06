Haberler

Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri

Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek toplumu organ bağışının önemi hakkında bilgilendirdi. Okullarda yapılan sunumlar ve sağlık tesislerindeki stantlarla farkındalık artırıldı.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, toplumda organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta kapsamında, hem okullarda bilgilendirme sunumları yapılırken hem de sağlık tesislerinde farkındalık stantları kurularak vatandaşlara doğrudan bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen okul etkinliklerinde, öğrencilere organ bağışının hayat kurtaran önemi, organ nakli süreçleri ve gönüllü bağışçı olma konuları anlatıldı. Öğrencilerin konuya yoğun ilgi gösterdiği programlarda, organ bağışının sadece tıbbi bir işlem değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Okul etkinliklerine ek olarak, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Stantlarda görevli sağlık çalışanları, organ bağışının kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği hakkında bilgilendirme yaparken, dileyen vatandaşlara organ bağışı formu doldurma imkanı da sağlandı.

Etkinliklerle, Eskişehir genelinde organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve daha fazla kişinin gönüllü bağışçı olmasının teşvik edilmesi amaçlandı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.