Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, toplumda organ bağışının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta kapsamında, hem okullarda bilgilendirme sunumları yapılırken hem de sağlık tesislerinde farkındalık stantları kurularak vatandaşlara doğrudan bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen okul etkinliklerinde, öğrencilere organ bağışının hayat kurtaran önemi, organ nakli süreçleri ve gönüllü bağışçı olma konuları anlatıldı. Öğrencilerin konuya yoğun ilgi gösterdiği programlarda, organ bağışının sadece tıbbi bir işlem değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Okul etkinliklerine ek olarak, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Stantlarda görevli sağlık çalışanları, organ bağışının kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği hakkında bilgilendirme yaparken, dileyen vatandaşlara organ bağışı formu doldurma imkanı da sağlandı.

Etkinliklerle, Eskişehir genelinde organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve daha fazla kişinin gönüllü bağışçı olmasının teşvik edilmesi amaçlandı - ESKİŞEHİR